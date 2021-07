Môj pohľad na článok...

https://www.quantamagazine.org/how-bells-theorem-proved-spooky-action-at-a-distance-is-real-20210720/?fbclid=IwAR2zxCdYXVfo9qdfNfRIo1ogh8uLdk3D_jsS55yxIhVlG4gzGTdCzVI7d5g

Aby v prírode správne pracovali všetky fyzikálne, chemické, či biologické deje, existujú vždy dve vzájomne prepojené miesta, ktoré zabezpečujú nielen to, v akej forme energie sa dnes človek nachádza, ale aj premenu tejto energie na energiu novú.

Poukazujú na to prepojenia medzi Phí s malým Phí, v ktorých je skryté Pí. /Poznatok je prepojený so súčtom 5 +10/

Konštanta "e" je zasa vyjadrená prevrátenou hodnotou n - faktoriálu /n!/, ktorý pracuje v rozdieloch rozdielov vzorcov v RH.

Vzorec na výpočet Pí je neustálym prepájaním dvoch vzájomne prepojených bodov vo vesmíre. Podobne je to aj medzi Phí a malým Phí. Zákonitosti medzi nimi platiace vytvárajú príslušné vlny s frekvenciou, atď.

Aj v článku spomínaný spin je v systéme zabudovaný cez číselné hodnoty rozloženia prvočísel, kde na jednej polpriamke ležia modré hodnoty v tvare -1 a na druhej polpriamke červené hodnoty +1.