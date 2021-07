Nechcel som sa vyjadrovať k určitým „správnym“ tvrdeniam „naj“ odborníkov, ale nedá mi nezareagovať. V ďalšom príspevku popíšem aj ich príklad a úlohu pre mňa. Videl som riešenie hneď, ale nemal som najmenšiu chuť odpisovať.

Podotýkam, že, mi je absolútne jedno, čo píšu ľudia, ktorých „neomylné“ názory ma už vôbec nezaujímajú. Nezaslúžia si totiž, aby som sa nimi zaoberal. Nie, neplačem nad sebou, ale ako som už napísal, premýšľam nad nimi.

Páni, neviem, či máte rodiny a aké staré máte deti. Ja ich mám už dospelé. Ešte pred pár rokmi som si myslel, ako im budem dávať rady do života a predpisovať im, čo je pre nich najlepšie. Rýchlo som pochopil, že sloboda ich myšlienok je taká silná, že v akejkoľvek situácii si zariadia svoj život podľa seba a nebudú ich zaujímať reči rodičov, rodiny, či známych.

Vedomie je totiž počiatok každej tvorivej myšlienky, ktorá nesie hmotu kombinatoriky myšlienok a vytvára pre každého človeka „osobité“ okolie života, pravdu človeka, akou poníma svoje okolie.

To isté platí aj v oblasti súžitia ľudí. Nikomu som nikdy nepopieral jeho názory – osobné pravdy. Nad slušnými poznámkami sa zamyslím, ale posudzovanie, hlúpe reči a hanobenie osoby už nebudem riešiť. Vedú ma k tomu závery, že ak niekto niečo nepochopí, nemá právo ani posudzovať, či je napísané pravdou. Je to moja osobná pravda. Preto vôbec neakceptujem popísané hlúposti a napíšem hneď prečo.

Po prvé:

Páni „diskutéri“ zjavne nepochopili, že každú trojicu Pytagorových čísel dokážem prepísať na rovnajúci sa súčet, kde číslo A je nemenné.

Po druhé:

Ukážka výpočtu s číslom 5 v príslušnom príspevku je nielen správna, ale aj v súvislosti s číslom B poukazuje na to, akým spôsobom sa rovnica tvorí, ale aj na to, že to platí vždy.

Po tretie:

Nepochopili, že je to niečo podobné, ako základná veta aritmetiky, kde je každé číslo vyjadrené súčinom čísel.

V tomto prípade je číslo „A“ vyjadrené súčtom dvoch čísel, medzi ktoré je vložený znak delenia.

Po štvrté:

To znamená, že čím väčšie je číslo „A“, tým viacero kombinácií na vytvorenie súčtu existuje. Každý súčet tiež poukazuje na ďalšiu trojicu Pytagorových čísel. Rovnica nemusí byť tvorená iba prirodzenými číslami, ale aj vo forme zlomkov.

Po piate:

Spytujem sa: Ako tak presne viete, že za touto metódou nie je nič zvláštne, ak má jedno číslo stále viacej kombinácií tvorby súčtu a Pytagorových trojíc čísel? Ak matematika popisuje všetko okolo Nás, popisujú tieto rovnice azda „nič“?