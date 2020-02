Úryvok z pripravovanej knihy "Symbol života":

V tomto príspevku sa dozviete, čo je skryté za číslami - hodnotami v tabuľke rozloženia prvočísel v rade prirodzených čísel.

V časti nazvanej „Wilsonova veta“, som spomenul, že druhá mocnina prvočísla mínus 1; podelená šiestimi je hodnotou zapisovanou do vytvárajúcej sa tabuľky rozloženia prvočísel. Symbolickým vyjadrením tejto hodnoty je elektrón. Aby sme získali z takejto hodnoty prvočíslo, musíme použiť známy vzorec 6 * x mínus jedna, alebo plus jedna.

Vieme, že číslo jedna, alebo mínus jedna symbolizuje pri elektróne spin elektrónu. Spin sa rozdeľuje do štyroch častí, čím zo štyroch častí dostaneme po súčine s jednou polovicou súčin dva. To poukazuje na rozdiel medzi – 1 a plus 1.

Môžeme preto povedať, že všetky „nulové body“ zeta funkcie sú spinom elektrónu, cez ktoré vieme nájsť všetky prvočísla.

Keď totiž hodnotu z tabuľky rozloženia prvočísel / elektrón / vynásobime číslom 6 a pripočítame, alebo odpočítame číslo 1, nájdeme podľa postupu v metóde vždy prvočíslo na tom mieste, kde existuje..

Ak je moja teória správna, tak by sa hodnoty doplňované do vytváranej tabuľky rozloženia prvočísel mali zhodovať s intervalmi medzi energetickými hladinami chaotických kvantových systémov a Riemannov povrch by mal korešpondovať s hodnotami vo vytváranej tabuľke hodnôt rozloženia prvočísel.

Podľa Riemannovej hypotézy ležia všetky netriviálne nuly na tzv. Kritickej priamke, čo je priamka tvorená komplexnými číslami s reálnou časťou rovnou 1/2. Netriviálne nulové body veľmi úzko súvisia s rozložením prvočísel medzi prirodzenými číslami.

Toto tvrdenie je správne podľa viacerých metód, ktoré sú v tejto knihe popísané a netreba ho snáď ani dokazovať. Neustálym postupom hľadania zeta núl tak, ako to doteraz riešia matematici k ničomu novému nedospejú. Matematici výpočtom nových nulových bodov zeta nachádzajú iba nové a nové miesta spinov elektrónov

My vieme presne, kde sa všetky možné nulové body jednotlivých prvočísel v im prislúchajúcom riadku tabuľky nachádzajú. Nie sú však na vertikálnej, ale horizontálnej priamke.

V spomínanej - vytvárajúcej sa tabuľke, v každom riadku ľubovoľného prvočísla existujú hodnoty – elektróny, ktoré sa podľa farby čísla otáčajú na inú stranu podľa spinu elektrónu, to znamená, že o hodnotu plus, alebo mínus jedna. Je preto jednoduchou samozrejmosťou, že všetky nulové body stoja usporiadane na jednej priamke +1, alebo – 1 danej hodnoty, elektrónu.

V riadkoch vytváranej tabuľky rozloženia prvočísel sa strieda modrá a červená hodnota. Tá spôsobuje tendenciu odpudzovania sa núl na kritickej línii.

Túto tendenciu nazval Montgomery "párovou korelačnou domnienkou".